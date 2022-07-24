В результате огневого поражения в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ уничтожено свыше 70% личного состава

Аргументы Недели → Армия 13+

24 июля 2022, 13:51

Фото: Соцсети

Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области. Об этом и других событиях специальной военной операции рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет «Harpoon». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава.

В Николаеве высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области.

Кроме того, уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое Донецкой Народной Республики, Галициново Николаевской области и города Николаев.

В районе населенного пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе Николаева - комплекс

радиоэлектронной борьбы «Буковель».

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», восемь артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Парасковиевка, Опытное, Весёлое, Раздоловка, Бахмутское, Воляное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники.