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Аргументы Недели Армия 13+

Стало примерно ясно, что имел ввиду Шойгу отдавая приказ группе «Восток»

, 16:40

Стало примерно ясно, что имел ввиду Шойгу отдавая приказ группе «Восток»
Фото: Соцсети

В районе Харькова активизировались боевые действия. Теперь становится ясно, что имел ввиду Шойгу отдавая приказ командующему этого объединения на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.

Телеграм-канал «Иди и смотри», ссылаясь на свои информационное источники сообщает, что российские войска на Харьковском направлении значительно увеличили количество боевого использования беспилотных летательных аппаратов для поражения военных объектов техники, вооружений и личного состава противника.

«Сегодня российские беспилотники поразили три объекта ВСУ в центре города. Воздушная тревога сработала сразу после прилетов», — рассказал источник канала.

Также стало известно, что накануне сюда командование ВСУ перебросило дополнительные силы, которые тут же оказались под огнём россиян.

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