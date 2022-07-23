Стало примерно ясно, что имел ввиду Шойгу отдавая приказ группе «Восток»

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июля 2022, 16:40

Фото: Соцсети

В районе Харькова активизировались боевые действия. Теперь становится ясно, что имел ввиду Шойгу отдавая приказ командующему этого объединения на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.

Телеграм-канал «Иди и смотри», ссылаясь на свои информационное источники сообщает, что российские войска на Харьковском направлении значительно увеличили количество боевого использования беспилотных летательных аппаратов для поражения военных объектов техники, вооружений и личного состава противника.

«Сегодня российские беспилотники поразили три объекта ВСУ в центре города. Воздушная тревога сработала сразу после прилетов», — рассказал источник канала.

Также стало известно, что накануне сюда командование ВСУ перебросило дополнительные силы, которые тут же оказались под огнём россиян.