О том, как Польша осталась без танков

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июля 2022, 16:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Все планы Варшавы получить кучу «лучшей в мире бронетехники» (факт сомнительный, что лучшей в мире) и создать мощный танковый кулак на границе с Калининградской областью РФ – обернулись прахом. Польская армия намедни получила 16 старых американских танков Abrams M1A1SA. И, пока – всё. Ранее Варашава анонсировала покупку 250 машин этого типа. Берлин обещал польским ВС 200 танков Leopard, но и здесь не всё так гладко, как рисовало богатое польское воображение. Точнее - совсем не так. А все свои танки польское военное министерство уже отдало Украине.

Передавая Киеву весь свой парк модернизированных танков Т-72 без остатка Варшава рассчитывала получить 250 американских «Абрамсов» и 200 немецких «Леопардов». Поляков даже устраивал тот факт, что вместо относительно модернизированных бронемашин и совсем старых (снятых с хранения) они получают тоже танки весьма преклонного возраста. Но, на поверку вышло, что американские танки поступят в Польшу не очень скоро, а немцы вместо обещанных двухсот готовы предоставить только двадцать.

Неясна ситуация с деньгами. Польша, вроде бы как, отдала Киеву танки безвозмездно – то есть - даром. А это около 400 машин, менышая часть из них была модернизирована, большая – совсем «деревянная» - вообще без защиты и современных прицеливания и управления. Но, вся штука в том, что за «Абрамсы» и «Леопарды» Варшаве придётся платить и немалую сумму.

Первая партия американских танков весьма мала, но польский военный министр Мариуш Блащак нашёл в том положительное начало – они будут использованы для обучения польских танкистов. Кстати, Варшава до сих пор не имеет никакой инфраструктуры для обслуживания американской бронетехники.

США поставят Варшаве танки, которые снимают м вооружения Корпуса морской пехоты. Это будут весьма поношенные машины без модернизации. Берлин пока говорит о готовности отдать польской армии не более 20 «Леопардов», что не потянет даже на укомплектование двух танковых рот. Все планы Варшавы получить кучу «лучшей в мире бронетехники» (факт сомнительный, что лучшей в мире) и создать мощный танковый кулак на границе с Калининградской областью РФ – обернулись прахом. В добавок к этому Польша отдаёт самолёты своих ВВС Киеву и ничего не получает взамен. Даже те F-35A блок 4, о которых говорили ещё два года назад неизвестно когда поступят в распоряжение польских ВВС.