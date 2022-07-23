Начиная с августа США намерены обеспечить бесперебойное снабжение украинских вооружённых сил

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июля 2022, 12:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

фото издания Defense news

Белый дом предоставит Украине 580 беспилотников Phoenix Ghost и пять высокомобильных артиллерийских ракетных систем в рамках последнего пакета мер безопасности для помощи в борьбе с Россией, подтвердили официальные лица в пятницу. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также признал, что официальные лица США начали обсуждение возможного приобретения самолетов для украинских ВВС в рамках долгосрочного партнерства с Америкой. Но он сказал, что работа вряд ли приведет к каким-либо краткосрочным изменениям в ВВС Украины, сообщает издание Defense news.

«Белый дом проводит некоторые предварительные исследования возможности потенциального предоставления истребителей украинцам, но это не будет чем-то, что они смогут осуществить немедленно… Интеграция и эксплуатация любого типа самолетов, особенно передовых истребителей, включает в себя сложные системы и возможности вооружения, и это сложная задача. Так что это не то, что произойдет в ближайшее время», — сказал Кирби.

Но подтверждение Белого дома подтверждает ранее сделанные на этой неделе заявления высокопоставленных представителей ВВС США о том, что они будут работать с Киевом над переводом украинских ВВС с устаревших российских истребителей МиГ и Сухой на более современные самолеты западного производства.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его стране нужны более совершенные истребители, такие как F-15 и F-16, для противодействия российской авиации.

Беспилотники и ракетные комплексы M142 High Mobility Artillery Rocket Systems, или HIMARS, являются частью 16-го пакета военной техники, отправляемого в Украину Соединенными Штатами. Кирби сказал, что в целом Белый дом санкционировал передачу оружия на сумму более 8,2 миллиарда долларов с начала боевых действий в феврале.

В ближайшие недели украинская сторона получит доступ к более чем к 20 HIMARS, в том числе предоставленным Великобританией и Германией.

Ракетная установка имеет дальность стрельбы более 50 миль и была воспринята украинскими лидерами как ключевой инструмент в сдерживании попыток ВС России продвинуться дальше в их страну.

«Все HIMARS по-прежнему остаются занозой для российской стороны и… продолжают преследовать [российские] цели, связанные с командованием и управлением, боеприпасами, тыловым обеспечением, зонами поддержки — все это оказывает очень значительное влияние на способность русских проводить наступательные операции», — сказал чиновник.

Но на этой неделе министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его силам «потребуется не менее 100» систем дальнобойного оружия для эффективного контрнаступления против российских войск. Ранее сам Резников не раз признавал себя не компетентным в военных вопросах. И на этот раз он высказал очередную глупость. Такого количества РСЗО явно не хватит ВСУ для проведения контрнаступления не только широкомасштабного, но и карликового.

Украине будет предоставлен Phoenix Ghost — дрон-боеприпас, который работает аналогично Switchblade и был быстро разработан американскими военными специально для Украины. Последняя поставка более чем в четыре раза увеличит украинский арсенал беспилотников.

В то время как HIMARS будут взяты из запасов вооруженных сил США, Пентагон планирует купить беспилотники за счет средств фонда «Инициативы содействия безопасности Украины». Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что закупка позволит «постоянно осуществлять поставки», начиная с августа, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение украинских вооружённых сил.

Кирби сказал, что в ближайшие месяцы ожидается объявление о дополнительной военной помощи.