Организацию Пентагоном обучения украинских военных можно назвать смехотворной, если не больше

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23 июля 2022, 12:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Army Times

Более 100 бойцов национальной гвардии штата Нью-Йорк из состава 27-й пехотной бригады были направлены в Европу для обучения украинских солдат. Об этом сообщает американское издание Army Times. Откровенно, говоря нет другого способа, чтобы без всякой пользы потратить деньги налогоплательщиков, если только это обучение не является прикрытием, для участия американских солдат в боевых действиях на территории Украины.

Army Times сообщает, что 140 солдат национальной гвардии Нью-Йорка сначала пройдут дополнительную подготовку в Форт-Блисс, в штате Техас, а затем заменят 160 солдат гвардии Флориды в Германии. Флоридцы там находятся с ноября 2021 года и в настоящее время представляют США в составе Объединенной многонациональной учебной группы-«Украина». Ожидается, что гвардейцы Нью-Йорка начнут процесс обучения украинских солдат в сентябре этого года. К обучению украинских военнослужащих также привлекались вооруженные силы Канады, Литвы, Дании, Польши, Швеции и Великобритании.

Сам подход к обучению смехотворен. Дело в том, что когнитивный процесс требует привлечение не просто специалистов, прошедших специальную подготовку инструкторов и освоивших особые учебные методики, позволяющие натаскивать в военном деле короткие сроки людей, говорящих на другом языке и принадлежащих к другой культуре. Если верить Army Times США для этой работы привлекают неквалифицированные кадры причём из состава нацгвардии, а эта структура имеет около военный статус. В нацгвардии штатов служат не профессионалы, а лица уровень военной подготовки, которых тянет не более чем наподобие резервистов. По всему выходит, что практичные США тратят немалые средства на дообучение, переправку и содержание горе-инструкторов, а также на логистику и содержание украинских солдат, которые не могут получить ничего полезного от американских нацгвардейцев не знающих, что такое война в принципе. Всё это вызывает недоумение. Как-то не очень верится, что американское командование сплошь состоит из идиотов. Возможно, данный трюк с обучением является прикрытием чего-то значительного.