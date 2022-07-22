Российская сельхозпродукция и удобрения стреляют не хуже пушек

Аргументы Недели → Армия 13+

22 июля 2022, 18:47

Фото: Минобороны РФ

ДИМК МО РФ сообщил газете «Аргументы Недели» о заявлениях Министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу по результатам переговоров, прошедших в Стамбуле с участием России, Турции и ООН по проблемам поставок российского продовольствия на мировой рынок.

По результатам переговоров Шойгу заявил: «Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет. Первый документ– Меморандум – предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Основу последнего составляет ПРЕДЛОЖЕННЫЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ АЛГОРИТМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МОРСКОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно».

Министр обороны РФ также отметил: «В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций. Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море. Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.

Шойгу подчеркнул: «Подписание данного документа стало возможным благодаря активной посреднической роли Турции и ООН.

Рассчитываем на то, что ответственное выполнение предусмотренных документами мер станет практическим вкладом в решение задач мировой продовольственной безопасности».