Под Донецком убит боевик из Швеции, воевавший за националистические идеалы бандеровцев

Аргументы Недели → Армия 13+

22 июля 2022, 18:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Формально – «доброволец», по сути – банальный искатель наживы на убийстве людей - наемник из Швеции, 28-летний Эдвард Селандер Патриани, убит под Донецком. Об этом сообщают многие телеграмм-каналы.

Этот искатель острых ощущений прибыл на Украину в конце мая. Его отряд находился в одном из населённых пунктов под Донецком. Он и трое его сотоварищей приехали сюда, чтобы убивать жителей Донбасса и российских солдат, но, по воле Проведения попали под артиллерийский огонь канониров ВС РФ. Проще говоря им был выдан «билет» в преисподнюю. Случай очень поучительный для других искателей приключений, специализирующихся профессионально на пролитии человеческой крови.

Этим «диким гусям» (как их называют) или солдатам удачи никогда ранее не предоставлялась возможность попасть в настоящую переделку, без шансов на выживание. Все их последователи должны знать, что их ждёт, если они надумают воевать против России.

Но в деле Эдварда Селандера Патриани не всё так просто. Выяснилось, что он - солдат Вооруженных сил Швеции, состоявший на момент гибели на действительной военной службе. Однако Стокгольм отрёкся от него, заявив, что Патриани расторг контракт с Минобороны Швеции и уволился под чистую. На деле выходит, что его ушли «задним числом», в момент, когда стало известно о его гибели.

Оказалось, что Эдварда Селандера Патриани - не простой «гусь». И таких «непростых» во множестве воюют на Украине под видом так называемых добровольцев. Что это как не реально вооружённое противостояние в отношениях с Россией силовых ведомств стран Запада? По сути, после выявления такой информации Стокгольм становится законной целью для ВС РФ. Не напрасно. шведы так торопятся в НАТО, рыло у них уже в пуху, а отвечать за свои боевые антироссийские экзерциции – не хотят, страшно.