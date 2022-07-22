Российские военные штурмуют Соледар

Аргументы Недели → Армия 13+

22 июля 2022, 17:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По данным телеграм-канала «Иди и смотри», бои идут на восточной окраине города.

Источник на правах анонимности сообщил: «Бои на окраинах. Идет российское наступление». Он так е обмолвился, что артиллерия ВС РФ ведет массированный обстрел позиций ВСУ.

Ранее из различных источников, в том числе от украинской стороны, а также от американских, и британских высокопоставленных военных поступала информация, что ВС РФ имеют десятикратное, а местами и двадцатикратное превосходство в артиллерии над ВСУ на фронте. Российские канониры и ракетчики натуральным образом примешивают личный состав украинских войск, западное вооружение и боеприпасы натовского образца с землёй.

Также в блогосфере обсуждается факт, что формирования ЧВК «Вагнера» участвуют в боевых действиях в составе войск РФ и проявляют недюжинную эффективность. Именно их упоминают в связи с боями за Соледар. Официальных подтверждений этому нет, возможно речь идёт о добровольцах, которых блогеры приняли за бойцов ЧВК «Вагнера» и уже окрестили их «музыкантами» или «оркестром».