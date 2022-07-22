Шойгу провел встречу с турецким коллегой, в ходе которой отметил неконструктивную деятельность США в Сирии

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22 июля 2022, 17:28

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких, как Эт-Танф, ведётся подготовка боевиков террористических формирований.

В своем разговоре с турецким коллегой российский министр отметил незаконность односторонних санкций, введённых США против официального правительства САР. Эти ограничения, по словам Шойгу, усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране. В то же время американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды, и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства, указал он.

Шойгу в разговоре с Акаром отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях.