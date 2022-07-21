Байден может стать президентом США, затеявшим войну против России и Китая

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21 июля 2022, 16:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американское издание Global Times сообщило, что Китай и США в шаге от большой войны из-за политики Байдена по отношению к Тайваню. Что касается России, есть подтверждение информации, что американские военнослужащие и представитель спецслужб принимают участие в боевых действиях против российских войск на Украине.

КНР может начать вторжение в ответ на действия американских властей, а последствия для Вашингтона окажутся тяжелыми, - пишет Global Times. КНР требует от США немедленно отменить продажу оружия Тайваню на 108 миллионов долларов, о чём ранее принял решение Байден.

США в высшей степени открыто поддерживают Киев в вооружённом конфликте с Москвой и здесь речь идёт даже не на сотни, а на миллиарды долларов. С начала операции. она превысила 7,3 млрд, в планах бюджет поддержки Украины составит 46 млрд. Кроме того, есть точные, подтверждённые сведения, свидетельствующие о том, что военнослужащие США принимают участие в боевых действиях против российских войск. Всё это ведёт однозначно к масштабному противостоянию США и их союзников против России.