У Кремлевской стены почтили память Маршала Советского Союза, участника штурма Берлина

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21 июля 2022, 15:59

Фото: Минобороны РФ

Сегодня у некрополя Кремлевской стены на Красной площади под звуки военного оркестра состоялась церемония торжественного возложения венков и цветов к месту захоронения Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского, по случаю 125-летия со дня рождения выдающегося военачальника. Ветеран Гражданской и Великой Отечественной войн за руководство боевыми действиями в Берлинской операции был удостоен звания Героя Советского Союза, а с 1952 по 1960 гг. возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Маршал известен как автор многих военных трудов, таких как «Военная стратегия» и «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Перед участниками торжественного мероприятия с приветственными словами выступил помощник начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-политической работе полковник Игорь Сиваков, а также в своей речи дань памяти выразил генеральный инспектор Минобороны России (председатель ОООВ «Российский союз ветеранов») генерал армии Михаил Моисеев.

«Яркий талант Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского проявляется и сегодня, мы изучаем его труды и руководствуемся его наукой…», – отметил генерал армии Моисеев.

Со словами благодарности в адрес руководства Министерства обороны Российской Федерации и ветеранской организации перед присутствующими выступила внучка маршала – Наталья Синюкова.

В торжественных мероприятиях приняли участие более 100 человек, среди которых офицеры Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации», офицерский состав Росгвардии, курсанты Московского высшего военного общевойскового командного училища, воспитанники Московского Суворовского военного училища и кадетской школы имени Г.К. Жукова, участники патриотического движения «Юнармия» и ветераны Вооруженных Сил.

Соколовский Василий Данилович родился 9 июля (21 июля) 1897 г. в д. Козлики Белостокского уезда Гродненской губ., из крестьян, русский.

Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) прошел боевой путь от Москвы до Берлина, возглавляя штабы фронтов, которыми командовали знаменитые полководцы, маршалы Георгий Жуков и Иван Конев.

Особенно отличился Соколовский в битве под Москвой. Он принимал непосредственное участие в планировании и осуществлении контрнаступлении под столицей. В Курской битве В. Д. Соколовский командовал Западным фронтом, который участвовал в операции «Кутузов» под Орлом. Затем последовало освобождение Смоленска (операция «Суворов»).

С именем В. Д. Соколовского связаны освобождение Украины, Польши, Чехословакии, штурм Берлина, где он предъявил врагу ультиматум о безоговорочной капитуляции.

29 мая 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 27 раз салютовала Москва войскам генерала Соколовского. 24 июня 1945 года на Параде Победы он вел колонну 1-го Белорусского фронта. 4 июля 1946 года Соколовский получил звание Маршала Советского Союза.

После войны командовал Группой советских войск в Германии (1946–1949). На протяжении 8-ми лет был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1952–1960).

Автор трудов: «Военная стратегия», «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» и др. Был инициатором присвоения города Москве высшей степени отличия – звания «Город-Герой».

Соколовский умер 10 мая 1968 года Урна с прахом находится в некрополе у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. В его честь названы улицы городов, установлены памятные плиты и бюсты.