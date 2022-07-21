Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июля 2022, 14:28

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции(СВО). Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Указом президента РФ звания Героя Российской Федерации удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак.

Также, за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники, «Золотой Звезды» удостоен генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Генерал армии Шойгу вручил награжденным медали «Золотая Звезда» и выразил благодарность за героизм и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Вы с четью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно, надежно будете защищать нашу страну, ее независимость ее граждан. Все то, что вы делаете – это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше, как свою личную, так и историю страны», - сказал глава военного ведомства.

Глава военного ведомства выразил надежду, что награжденные вернутся в свои подразделения, а после окончания специальной военной операции живыми и здоровыми вернутся домой.