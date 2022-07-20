Хаменеи: если бы НАТО не остановили на Украине, всё равно она начала бы войну против России

Аргументы Недели → Армия 13+

20 июля 2022, 15:55

Фото: Соцсети

Верховный и духовный лидер Ирана в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что если бы Россия не остановила действия НАТО на Украине, то через некоторое время этот альянс начал бы войну под предлогом Крыма. Об этом пишет телеграм-канал «Операция Z».

«Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы ее не остановили на Украине, то через время альянс начал бы войну под предлогом Крыма», - приводит агентство Fars слова Хаменеи. Правоту слов этого мудрого человека невозможно оспорить. Тем более, что прецедент тому в истории уже есть. Достаточно вспомнить о причинах и ходе так называемой «Крымской войны» 1853 – 1856 годов. Состав той антироссийской коалиции очень похож на НАТО. И действовала та коалиция очень широко не только в Крыму, но и на Камчатке, и в Балтике, и даже пыталась захватить Николаев, но ничего из этого не вышло. Коалиция смогла достичь успеха только в Крыму. На всех остальных пунктах её атаки были отбыты с большим для неё уроном.