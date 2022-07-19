В сети появилась информация о намерениях Киева начать обстрел Крыма из РСЗО HIMARS и противокорабельных комплексов Harpoon

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июля 2022, 17:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Генштаб ВСУ оценил свои возможности на прорыв в Крым как нулевые, поскольку украинская армия не обладает необходимой численностью хорошо подготовленного личного состава, танков, САУ, буксируемой и возимой артиллерии, мобильных средств ПВО, техники и служб для всестороннего обеспечения боя, авиации, боеприпасов, ГМС и прочего. Вместо этого принято решение – приступить к поражению целей в Крыму и на море средствами большого радиуса действия.

Командование ВСУ переправляет в Одесскую и Николаевскую области все наличные у них противокорабельные ракетные комплексы Harpoon с боеприпасами, большую часть американских реактивных систем залпового огня HIMARS с боеприпасами и свои дальнобойные средства типа «Нептун» и «Вильха». Для проведения операции «возмездия» из них формируются мобильные подразделения работающие по наводке агентуры украинской военной разведки в Крыму, спутниковых систем и разведывательной авиации НАТО. Поскольку достигнута договорённость с США и другими странами альянса на увеличение поставки боеприпасов – их расход не будет лимитироваться, а удары будут наноситься со всей максимально возможной мощью.

Есть сведения, что в сухогрузах, которые будут прибывать в украинские порты для забора зерна планируется поставка боеприпасов и запасных частей для пусковых ракетных установок.

Кроме того, СБУ активизирует противоагентурную деятельность в зонах действий подразделений ВСУ и ВМСУ, вооружённых системами HIMARS и Harpoon. На этот раз украинская спецслужба привлечёт националистические организации и активизирует работу по значительному увеличению своей сети осведомителей из местного населения. Также СБУ и ГУР ВСУ планирует расширить сеть своей агентуры в Крыму, главным образом за счёт подключения к работе «спящих» агентов и вербовки новых.

Общая задача операции – по возможности максимально обескровить Черноморский флот РФ и Крымскую группировку войск ВС РФ, а также разрушить коммуникации, по которым идёт снабжение российской группировки войск южного сектора СВО и полуострова Крым.