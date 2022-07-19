Пентагон приступил к оценке возможностей ВС РФ наносить неядерные удары по территории Америки

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июля 2022, 14:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военное ведомство Соединённых штатов в серьёз рассчитывает, что вероятная война Запада против России может вестись неядерным оружием. Впрочем, и в этом случае проблем у США будет много, учитывая, что у России уже есть гиперзвуковое оружие, а в Америке пока не могут создать даже его прототип.

В настоящее время Пентагон проводит оценку возможности нанесения ударов по восточному побережью США российскими крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». По оценкам американских военных под угрозой уничтожения находятся

не менее 14 важных объектов (военно-морские базы, авиабазы, штаб Киберкомандования).

Ранее сообщалось, что Пентагон обеспокоен неэффективностью американских ПВО в борьбе с российскими «Калибрами». Против российского гиперзвукового оружия у США вообще нет средств.

Более того, к неутешительному выводу пришли британские разработчики концепции применения роящихся дронов в атаках натовских ВВС, которые с самого начала отрабатываются в вероятном применении против российских войск.

Военные эксперты НАТО внимательно наблюдают за событиями на Украине. И они пришли к выводу, что там обе стороны в основном ведут сухопутные боевые действия из-за невозможности полноценного применения авиации из-за эффективности сил ПВО с обеих сторон. В отличие от РФ НАТО делает ставку на свои ВВС и чтобы преодолевать и уничтожить российскую систему ПВО была задумана концепция роящихся дронов. Британские генералы весьма практичны, они оценивают успех или проигрыш в войне финансовыми затратами, а не потерями в живой силе и технике. По их мнению, кто платит за войну дороже- тот и в проигрыше. Теперь они пришли к выводу, что выпестованная ими же концепция роящихся дронов несостоятельна только потому, что дёшево её реализовать не получается. Низкие по себестоимости дроны имеют малую скорость, небольшую дальность полёта и такую же грузоподъёмность. То есть в массированной авиационной атаке их использовать не получится. Для этого понадобятся дорогие скоростные тяжёлые дроны, что для «бритов» финансово неприемлемо.

Короче Запад пришёл к выводу, что и в неядерной войне ему не выиграть у России. И ситуацию на Украине запад оценивает на в свою пользу, а там Москва воюет против широкой коалиции западных стран, в одиночку.