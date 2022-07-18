Британцы сомневаются в эффективности роящихся дронов в воздушном бою

Аргументы Недели → Армия 13+

18 июля 2022, 14:09

фото DefenseNews

Эксперименты Королевских ВВС с роями беспилотников показывают, что они могут сокрушать оборону противника, и, по словам начальника британского штаба ВВС, эта концепция будет скоро готова к боевым действиям.

Главный маршал авиации сэр Майк Вигстон заявил на этой неделе на Глобальной конференции руководителей авиации и космонавтики 2022 года в Лондоне, что 216-я испытательная и оценочная эскадрилья Королевских ВВС и Управление оперативных возможностей испытали пять типов дронов в 13 экспериментах с различной полезной нагрузкой и оборудованием в течение трех лет. По его словам, эта работа дала достаточно информации, чтобы объявить об «оперативно полезной и актуальной возможности», используя свой текущий парк дронов.

«Мы изучаем новые модели предоставления возможностей и ускоренного производства дронов «когда они нам нужны», а не «в случае необходимости», производстве могут быть задействованы различные мощности от двухструйного 3D-печатного Pizookie до коммерчески доступных больших дронов, оснащенных новой полезной нагрузкой, и больших квадрокоптеров», - сказал Вигстон.

Проблема преодоления ПВО противника является ключевым препятствием для применения воздушной военной силы. Планирование воздушных операций во все большей степени связано с обеспечением безопасности самолетов технологий четвертого и пятого поколений, на которые потрачена уйма денег.

По словам Джастина Бронка, оборонного аналитика из лондонского Королевского института объединенных вооружений, необходимость развития концепции роящихся дронов подтверждается на Украине, где возможности ПВО России фактически сводят на нет арсенал ВВС Украины.

Это связано и с тем, что как российские, так и украинские вооруженные силы в конечном счете зависят от огромной наземной живой силы и артиллерии, в то время как объединенные силы Великобритании и других западных держав критически зависят от доступа в воздух и превосходства в воздухе, сказал Бронк.

По его словам, роение, что означает запуск достаточного количества расходуемых дронов на защитный радар и позицию перехватчика, чтобы сокрушить их, может быть эффективным, но только до определенного момента. Идея небольших и дешевых беспилотников, атакующих средства ПВО роем, может оказаться неосуществимой, потому что этим беспилотникам не хватает необходимой дальности и скорости.

«Если вы хотите, чтобы что-то шло быстро и далеко, они будут реактивными и будут стоить прилично», — сказал Бронк.

Кроме того, по словам Бронка, подведение роев дронов достаточно близко к сложным средствам противовоздушной обороны с радиусом действия в сотни километров требует рискованной и потенциально дорогостоящей тактики внедрения, которая сводит на нет широко упоминаемую экономическую выгоду от дешевых небольших дронов. То есть, ранее пропагандируемая концепция не выдерживает никакой критики. И к тому же британцы признали, что российские средства ПВО в состоянии остановить любую даже сверхмассированную атаку ВВС НАТО, с тотальными потерями для последних.

Глобальная конференция руководителей авиации и космонавтики собрала военных лидеров, чтобы проанализировать новые стратегии военно-воздушных и космических сил в свете уроков, извлечённых из военной практики России на Украине.