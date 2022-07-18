Киев мечтает нанести удар по Крымскому мосту, но вынужден латать «дыры» на фронте

Аргументы Недели → Армия 13+

18 июля 2022, 10:30 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Британия потребовала от Зеленского не сдавать Славянск. Политики Туманного Альбиона, похоже, весьма отстранены от военной темы: удержать этот город, а равно и Краматорск, украинским войскам не по силам, даже за счёт самых великих жертв, даже, если Киев положит на «Славянский алтарь» всю свою армию. Думаю, дело в другом. Этот ультиматум сделан с тем прицелом, чтобы у Лондона был повод послать Зеленского куда подальше, поскольку уж очень дорого он обходится Соединённому королевству. Это очень интересный сигнал, если Британия откажется помогать Украине, далее последует аналогичная реакция всей Европы. Кроме того, если Лондон уже намекает на такую возможность, значит и в Вашингтоне порядком устали от киевских сидельцев-попрошаек.



Получив первые РСЗО HIMARS и обещания поставок к ним дальнобойных ракет, украинские власти тут же начали стоить планы на тему, как они уничтожат Крымский мост (речь идёт не о том сооружении, что соединяет два берега реки Москвы в нашей столице, а о том, что соединяет Кубань и Крым). Этот объект является одной из красных линий, очерченных Москвой, но вовсе не для Зеленского с его воровской шайкой (это уже признают и на Западе, поскольку значительная часть помощи, направляемой Украине оседает именно в их карманах). Эта красная линия прочерчена для Вашингтона, Лондона и иже с ними. Россия уже чересчур долго терпит выходки Запада, сначала это были «трамповские» удары «томагавками» по союзникам РФ, теперь Вашингтон и его сателлиты мало того, что заваливают Украину оружием, они участвуют в боевых действиях против России. На территории Незалежной находятся военные советники, которые, можно сказать, фактически, руководят действиями ВСУ. Здесь же под видом наёмников воюют спецназовцы из США, Британии, Франции, Германии и других стран, союзников Америки. НАТО и Пентагон предоставляют разведывательные данные, полученные от спутников и самолётов ДРЛО в самом, что ни на есть, актуальном режиме и занимаются подготовкой военнослужащих ВСУ самых востребованных военно-учётных специальностей.



На минувшей неделе Конгресс США одобрил финансирование обучения украинских лётчиков пилотированию американских самолётов F-16. Совершено очевидно, что поставка этих машин на Украину последует в ближайшее время. И не факт, что в кокпите этих самолётов будут находится украинцы.



Теперь Киев угрожает разрушить Крымский мост. Понятно, что эта угроза исходит не от шавок типа Зеленского и его окружения, а от их хозяев из-за океана. В сети и в СМИ проскальзывали заявления различных российских политиков и отставных военных о возможности нанесения ударов российским оружием по местам принятия решений за пределами Украины. Возможные объекты массированных ракетных обстрелов пока обозначены только на территории Польши, причём есть мнение, что будут применяться не только боеголовки обычного - неядерного оснащения. Запад получил довольно ясное предупреждение, но, похоже на той стороне правят балом тугодумы, до них всё очень долго доходит. И это прискорбно.



На украинском ТВД продолжается системная работа ВС РФ по физическому уничтожению ВСУ. Киев, не обращая внимания на большие потери следует указаниям из-за рубежа, бросает в огонь всё новые и новые силы. Утрата ВСУ в сутки уже возросла до двух тысяч двухсотых. Несмотря на массовую мобилизацию всех способных держать оружие украинцев мужского пола, личного состава на фронте катастрофически не хватает. Вид погибших товарищей по оружию приводит украинских солдат в отчаяние. Теперь дезертируют целые подразделения войск ВСУ. По данным Минобороны РФ на Донбассе самовольно покинула боевые позиции и ушла в неизвестном направлении целая рота украинской пехоты. А только накануне в Киеве и в Лондоне во всю возвещали о готовящемся наступлении на южном направлении. Похоже, что все планы командования ВСУ на проведение контрударов обращаются в прах. Теперь украинские генералы имеют возможность только латать дыры на фронте, об инициативе они уже и мечтать не могут.



