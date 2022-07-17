К осени в небе над Украиной российским истребителям, вероятно, придётся сбивать американские F-16

Аргументы Недели → Армия 13+

17 июля 2022, 15:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

фото: с сайта cdn2.pravda.ru

Конгрессмены США одобрили выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению американскими самолётами четвёртого поколения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Срочные новости».

На обучение основам пилотирования истребителей F-15 и F-16 уйдет около трех месяцев. После данного курса украинские пилоты, управляющие F-16, будут лёгкой мишенью для российских истребителей. Впрочем, в Вашингтоне об этом не думают.

Главное – передать Киеву как можно больше оружия. Согласитесь - странная мания. Возможно, в Пентагоне рассчитывают использовать своих или натовских пилотов под видом украинских, поскольку у новичков без боевого опыта вообще нет шансов даже выжить. Как бы тони было Вашингтон переходит к новой стадии в вооружённом противостоянии с Россией по пути к полномасштабной ядерной войне.