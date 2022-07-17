Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Армия 13+

Украинские железнодорожники перевозят западное вооружение открыто, без маскировки

, 15:28 , Специальный корреспондент

Украинские железнодорожники перевозят западное вооружение открыто, без маскировки
Фото: Минобороны Польши

Данный факт конечно же наводит на размышления. Получается, что они не боятся воздействия российской бомбардировочной авиации ввиду полного отсутствия такового.

Телеграм-канал «Страны V» сообщает, что украинские транспортники не соблюдает маскировку военной техники при перевозке её на железнодорожных платформах. В частности, совершено открытым способом перевозилась партия польских САУ «Krab» по ж/д в Житомирской и Ровенской областях. Обращаюсь к российским ВКС, – это вызов. Не пора ли начать проводить свободную охоту и расходовать тот запас авиационных бомб, что накопился на складах советских ВВС за долгий период от 1946 года до развала СССР?

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Член совета ВГА Запорожской области Рогов считает, что Запад готовит провокацию

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что настоятельная рекомендация посольства Соединённых Штатов Америки в Киеве к гражданам США не въезжать на Украину, а тем, кто уже находится на Украине немедленно покинуть страну, может быть связана с подготовкой широкомасштабной провокации. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».