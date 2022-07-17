Украинские железнодорожники перевозят западное вооружение открыто, без маскировки

Аргументы Недели → Армия 13+

17 июля 2022, 15:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны Польши

Данный факт конечно же наводит на размышления. Получается, что они не боятся воздействия российской бомбардировочной авиации ввиду полного отсутствия такового.

Телеграм-канал «Страны V» сообщает, что украинские транспортники не соблюдает маскировку военной техники при перевозке её на железнодорожных платформах. В частности, совершено открытым способом перевозилась партия польских САУ «Krab» по ж/д в Житомирской и Ровенской областях. Обращаюсь к российским ВКС, – это вызов. Не пора ли начать проводить свободную охоту и расходовать тот запас авиационных бомб, что накопился на складах советских ВВС за долгий период от 1946 года до развала СССР?