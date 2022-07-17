Конашенков: в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства

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17 июля 2022, 15:12

Фото: принтскрин видео Минобороны РФ

Под огонь российских ракет попали позиции в результате высокоточных ударов ВКС России 92-й механизированной бригады ВСУ в Чугуеве Харьковской области. В результате уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов данного соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники. Об этом и других событиях в ходе рутинного брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил: «На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении».

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования уничтожен один из корпусов промышленного предприятия в Одессе, вместе с находящемся в нём складом противокорабельных ракет «Harpoon», переданных Украине странами НАТО.

В Красноармейске Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS», производства США.

Оказавшийся под ракетным огнём в районе Новоданиловки (Запорожской области)97-й батальон 60-й мотопехотной бригады ВСУ потерял до 65 националистов убитыми и свыше 10-ти единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады близ Зелёного Гая Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачей Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой Народной Республики, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 пунктах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107-ми районах.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах. Судя по всему, ещё как минимум пара тысяч укро-нацистов отправилась в мир иной. С такими потерями украинская армия вряд ли просуществует долго. Придётся Зеленскому на скорую руку создавать «зелен-югент» или что-то типа того.

Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен ещё один самолет Су-25 ВВСУ в районе Великой Камышевахи Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теперь помимо данных Минобороны РФ попробует ещё раз подсчитать потери ВСУ в живой силе. За последние два месяца ежедневно сообщается убыли личного состава украинской армии на уровне от тысячи до двух тысяч двухсотых. Стоит учесть, что ВСУ практикуют расстрел своих военнослужащих, отказавшихся воевать – это число не поддаётся учёту, его можно только представить интуитивно. Выходит, что ВСУ утратили только за минувшим два месяца около 50 тысяч личного состава. Общий счёт наверняка уже давно перевалил за сто тысяч.