СБУ ищет в Виннице российских агентов

Аргументы Недели → Армия 13+

17 июля 2022, 12:26

Фото: Соцсети

Спецслужбы и МВД Украины предполагают, что данные о совещании в Доме офицеров в Виннице были добыты российской агентурой, именно за ней сейчас ведётся охота и были арестованы аж 300 жителей этого города.

К пропаганде правильности работы СБУ подключился и мэр Винницы Сергей Моргунов. В городе идёт облава на российских агентов, похоже ракетный удар попал точно в «яблочко». Надеемся, что в поставках самолётов на Украину наступит ступор. Что касается работы СБУ, она ведётся по старинке, незатейливо и очень жестоко. Показания у задержанных выбивают пытками. Спецслужба пользуется услугами доносчиков и «доброхотов», так они могут полгорода в каталажку упрятать, без особой пользы для борьбы с реальной разведывательной агентурой.

Самое интересное состоит в том, что даже российские СМИ знают о размещении в Виннице командования и главного штаба украинских ВСС. Также известно, что здесь же находится ставка главнокомандующего ВСУ, точнее один из его основных командных пунктов (ОКП), Генштаб ВСУ размещён в Житомире.

Что касается случившегося 14 июля (аккурат в День взятия Бастилии), бесспорно оперативные данные могли быть получены только от агентуры, но не факт, что она базируется в самой Виннице. Охота на ведьм ведётся не только здесь, но и в Николаеве, и в Одессе. Укронацисты звереют, прибегают к крайним мерам устрашения населения. Ведётся изощрённый поиск пророссийски настроенных граждан и их физическое уничтожение. Поэтому аресты с целью поиска агентов можно считать каплей в море.