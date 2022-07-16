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Аргументы Недели Армия 13+

Daily Caller считает, что Китай увеличил поставки электроники и полезных ископаемых в Россию с началом СВО на Украине

, 14:55 , Специальный корреспондент

Daily Caller считает, что Китай увеличил поставки электроники и полезных ископаемых в Россию с началом СВО на Украине
Фото: Соцсети

Американское издание Daily Caller провело анализ данных китайской таможни, который показал, что экспорт чипов в Россию удвоился до 50 млн долларов в мае 2022 года по сравнению с предыдущими 12 месяцами, а поставки других товаров, включая электронику, также увеличились.

Кроме того, Китай экспортировал в РФ оксид алюминия, который широко используется в аэрокосмической и оборонной промышленности, в объеме, в 400 раз превышающем объем 2021 года. Эта информация свидетельствует о продолжении сближения Пекина и Москвы на фоне совершенно непрактичной политики, которую ведет в отношении России и Китая коллективный Запад. Речь о стратегическом партнёрстве соседей уже идёт давно. Похоже скоро будем говорить и о военном союзе. США и их сателлиты уже открыто воюют против России, также они готовятся к военному конфликту против Китая, под предлогом защиты Тайваня.

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