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Аргументы Недели Армия 13+

Президент Сербии назвал украинские события мировой войной Запада против России

, 13:00 , Специальный корреспондент

Президент Сербии назвал украинские события мировой войной Запада против России
Фото: Соцсети

Сербские политики неоднозначно оценивают свой союз с Россией, есть и такие, кто тащит свою страну в добровольную оккупацию, то есть в Евросоюз. Но, президент Сербии не из их числа.

В частности, Александр Вучич заявил: «Оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии».

Однако в правительстве этой страны есть откровенные агенты влияния Запада, такие как вице-премьер Сербии Зорана Михайлович. Которая считает, что контакты между Москвой и Белградом должны быть сведены к нулю и рассчитывает на вступление Сербии в Евросоюз, что, по сути, будет отказов от суверенитета. Она-предатель и работает против интересов собственного народа, но ей предоставлен очень высокий пост в правительстве. Как такое могло случиться? Наличие таких агентов влияния в правительстве друзей Москвы заставляет вспоминать слова императора Александра III: «У России есть только два союзника – её армия и её флот».

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