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15 июля 2022, 20:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ВСУ несут неприемлемо большие потери не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Ежедневно вероятное число убитых превышает тысячу украинских военнослужащих. Значительная часть из них гибнет под ударами российских высокоточных ракет дальнего действия. Фронтовые истребители ВКС РФ продолжают сбивать в воздушных боях военные самолёты противника. За последнее время звёзд на фюзеляжах российских самолётов значительно прибавилось.

В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в Харькове уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников и 19 единиц вооружения и военной техники. Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» в городе Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено около трёхсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 украинских военнослужащих.

В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В результате были уничтожены представители командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков в ВВС ВСУ самолётов, средств поражения, а также организаций, занимающихся ремонтом украинского авиационного парка.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах: Прасковиевка Донецкой народной республики и Просянная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 43-х районах.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 пунктах дислокации.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России за сутки в воздушных боях сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой Народной Республики.