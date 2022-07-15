ВСУ испытывает острую недостачу командиров батальонного, ротного, взводного звеньев, а также сержантского состава и некоторых ВУС

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15 июля 2022, 20:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Командование ВС Украины вынуждено объявить набор лиц способных обучать командиров от батальонного звена и ниже, а также по всем основным военно-учётным специальностям (ВУС). Обучение данных категорий военнослужащих будут проходить на базе сил территориальной обороны Украины. Об этом сообщает ТК «Поисковик ЗВИ». Похоже Киев отказывается от стандарта НАТО, признав российский стандарт, или Российскую военную школу более эффективной.

По данным вышеуказанного телеграм-канала идёт набор инструкторов-офицеров способных обучать начальников штабов батальонов, командиров рот, командиров взводов, корректировщиков артиллерийского огня, передовых авиационных наводчиков, артиллеристов миномётчиков, операторов БПЛА.

Также нужны специалисты по огневой и тактической подготовке, военной топографии, специальной подготовки расчётов противотанкового подразделения, разведывательной подготовки, специальной подготовки зенитных ракетных подразделений, подготовки по связи, инженерной подготовки, подготовки снайперов.

Проще говоря ВСУ нуждается в восполнении всего слоя войск от батальона и ниже. Это та категория, что сейчас находится на передовой и несёт очень большие потери. Именно этот уровень украинских войск сейчас подчистую выбивается в боях на Донбассе и в других секторах украинского ДВТ. Как стало известно ранее, командование и штабы бригад остаются в глубоком тылу и занимаются набором, обмундированием и вооружением пополнения, а затем – отправкой его на фронт. Этот уровень соответственно не имеет потерь.

Есть подозрения, что командование ВСУ будут привлекать в качестве инструкторов военнослужащих - пенсионеров, тех кто проходил подготовку в советское время. Получается, что Киев отказывается от стандарта НАТО, признав российский стандарт, или Российскую военную школу более эффективной.