Шойгу отметил значение первой миротворческой операции России

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14 июля 2022, 19:56

Фото: Минобороны РФ

Первая миротворческая операция Российской Федерации, которая началась 14 июля 1992 в Южной Осетии, была сделана на одном дыхании и стала важной для страны работой, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на мероприятии по случаю 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

«Эта первая миротворческая операция была сделана на одном дыхании, очень быстро», - сказал министр. «Это уникальный опыт, когда за несколько дней была создана комиссия, в которую вошли представители всех силовых структурах. Я имею в виду: будущее МЧС, тогда госкомитет, заместитель министра обороны, первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель ФСБ, все это было собрано воедино», - добавил Шойгу.

«Я вас всех поздравляю, вам всем огромное спасибо за это - это большая, важная, нужная для нашей страны в тот момент работа», - отметил он, обращаясь к присутствующим участникам той миротворческой операции.

«В то время, я уверен абсолютно, особенно моё поколение, мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно, и наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдёт все будут жить в мире и согласии», - отметил Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что в условиях продолжающихся вооружённых столкновений приходилось вести переговоры и с представителями обеих конфликтующих сторон, и с лидерами незаконных вооружённых формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям. «Не скрою, было сложно. Но результат того стоил - Россия не дала истребить народ Южной Осетии».

«Я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились», - сказал он.

Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского. Сергей Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Принципы работы МЧС были заложены во время первой миротворческой операции РФ в Южной Осетии в 1992 году, сообщил глава МЧС Александр Куренков на мероприятии по случаю 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

«Сегодня мы выполняем государственные задачи на территории Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины. Однако независимо от географии приоритетами МЧС России остаются простые вещи, заложенные вами в далёком 92 году - оперативность, самоотверженность и всесторонняя помощь людям», - сказал глава МЧС обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

По его словам, 30 лет назад на территории Южной Осетии происходили трагические события, в ответ на Россией были приняты решения которые стали сигналом для всего мира - Россия не будет стоять в стороне, когда ближнему нужна помощь. В условиях открытого военного противостояния и гуманитарной катастрофы в регион были переброшены подразделения миротворцев и спасателей, многие из вас были непосредственными участниками тех событий.

Уже потом подразделения МЧС России оказывали помощь населению Абхазии, Сербии вновь Абхазии, Южной Осетии в 2008 году, нагорном Карабахе и других горячих точках, отметил Куренков.

Миротворческая операция России в 1992 году стала судьбоносным событием для Южной Осетии, сказал президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на мероприятии по случаю 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

«День 14 июля 1992 года навсегда остался в памяти каждого в Южной Осетии, кто пережил трагическое время 1989-1992 годов. Сейчас трудно даже представить, через какие тяжелейшие испытания прошла Южная Осетия в те годы. При виде входящей в Цхинвал колонны военной техники российских миротворцев женщины не могли сдержать слез. Это были слезы радости, - впервые за несколько лет, ведь Россия пришла, чтобы остановить вооруженную агрессию Грузии, спасти народ Южной Осетии», - сказал он.

Гаглоев добавил, что «начало миротворческой операции безо всякого преувеличения стало судьбоносным событием для Южной Осетии».

По его словам, развертывание смешанных сил по поддержанию мира означало прекращение ужаса войны и кровопролития - люди верили, что с приходом российских миротворцев возвращается мирная жизнь и начинается возрождение разоренной страны.

Гаглоев также подчеркнул, что операция по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта стала образцовым опытом российского миротворчества, одним из наиболее успешных в мировой практике.

Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского. Сергей Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Югоосетинское урегулирование было обеспечено доминирующей ролью России, сказал глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло на мероприятии по случаю 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

«Главным в успехе югоосетинского урегулирования был фактор, связанный с обеспечением доминирующей роли России в процессах поддержания мира и создания условий для перехода к политико-правовому урегулированию», - сказал он.

По его словам, в июле 1992 года в Южную Осетию были введены российские миротворческие силы. Формат операции, определенный месяцем ранее в рамках Дагомысских российско-грузинских соглашений, позволил сопроводить размещение российского батальона МС присутствием также осетинского и грузинского батальонов.

Политическим механизмом поддержания мира стало создание Смешанной контрольной комиссии – дипломатической площадки для прямого переговорного процесса между сторонами конфликта.

В этом формате было сделано главное – возвращение необходимого уровня доверия между сторонами, создание основы для подготовки соглашения о неприменении силы и начале конструктивного диалога по политико-правовому статусу бывшей автономии.

Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского. Сергей Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.