Аргументы Недели → Армия 13+

14 июля 2022, 14:16

Фото: Соцсети

Минобороны РФ сообщает о ракетных обстрелах пунктов временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. Данные формирования находятся Николаевской области и близ Константиновки и Краматорска в ДНР. Кроме того, представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил о значительных потерях в рядах ВСУ. Число потерь ВСУ за сутки значительно перевалило за тысячу.

В результате ракетных ударов по вышеперечисленным войскам Украины, их общие потери составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара уничтожено 43 боевика, около 170 ранено. Продолжаем выводить общую сумму от «старухи с косой».

В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Здесь уничтожено ещё 30 националистов и 37 - ранено.

Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-ом националистическом формировании «Кракен» более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки ликвидированы: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки Донецкой Народной Республики и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21-ом районе.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня в районе Славянска, и другой взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232-х районах. То есть, речь идёт так же об уничтожении личного состава.

Истребителями ВСК России сбиты в воздухе два самолета ВВС Украины: фронтовой бомбардировщик Су-24 в районе населенного пункта Славянск и фронтовой истребитель МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4292 единиц специальной военной автомобильной техники.