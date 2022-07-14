Аргументы Недели → Армия 13+

14 июля 2022, 13:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов, наша артиллерия заняла господствующие высоты, в результате чего вся территория Северска оказалась под оперативным контролем сил русской коалиции, сообщает EADaily. Похоже этот Безносов слегка не компетентен в военных вопросах иначе бы не произносил ту глупую фразу об оперативном контроле.

«Северск под нашим оперативным контролем, это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — заявил Безсонова. Сама фраза «оперативный контроль» - бессмысленна. Есть понятия: оперативное искусство, оперативный простор, эти понятия касаются оперативного уровня в войне, то есть армейского и фронтового, в большей степени – последнего. Извините, выдав в эфир нечто непонятное о некоем оперативном контроле - господин Безсонов выставил себя не с лучшей стороны. Дело в том, что такой город как Северск может быть объектом наступления для одной или двух дивизий – а это тактический уровень. Опять же контроль может быть только полный и окончательный, когда войска взяли город и зачистили его от остатков сил противника. Поэтому высказывания типа того, что произнёс Безсонов можно воспринимать, как попытку бежать впереди паровоза. То есть ему захотелось стать автором сенсации, вот и сказал он нечто – что в СМИ было воспринято как взятие вышеуказанного города, но такое взятие – неполное. По-моему, подобная информации только вредит всему делу.

Так как даёт повод противнику использовать её в пропаганде и информационной войне.

Давайте, попробуем разобраться, что происходит в Северске. Оказывается, войскам РФ и ополчению Донбасса удалось оседлать господствующие высоты, расположенные рядом с этим населённым пунктам. Естественно, на них была развёрнута артиллерия, которая теперь может простреливать весь город, к слову – находящийся в низине. Следуя избранной тактике войска ВС РФ, судя по всему, начали штурм города или, как принято говорить сейчас – его зачистку. Вероятно, по многим причинам, обходить его нецелесообразно. Что касается Соледара, который Безсонов оценил как важный оборонительный пункт на пути к Славянску и Краматорску. Там кроме Соледара множество других пунктов и все они по-своему важны. Опять же, хотелось бы чтобы люди не имеющие понятия о военном деле пореже высказывали бы своё мнение по военным вопросам. Хотите поделиться информацией (реальной) - пожалуйста, но делать выводы предоставьте профессионалам.