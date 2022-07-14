США и НАТО фактически воюют против России, используя свою спутниковую группировку

Аргументы Недели → Армия 13+

14 июля 2022, 13:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв, рассказал, что наведение украинских ракет «Точка-у» на цель теперь обеспечивают американские или натовские спутники. Поэтому точность попадания данного вида украинского оружия значительно возросла. Об этом пишет EADaily.com.

Киселёв заявил ВСУ выпустили 13 июля сразу три ракеты. Две из них были сбиты российскими ПВО, а одна долетела до Александровского полигона. Спутники НАТО осуществляют подсветку для украинских «Точек-У». Данное оружие можно считать дальнобойным и следственно действия НАТО квалифицируются не иначе как вооружённое противостоянии РФ. К тому же стоит учитывать, что ТРК «Точка-у» может нести ядерную тактическую боеголовку мощностью до 10 Кт в тротиловом эквиваленте.

Конечно же российские военные заявляют о том, что совершенствуют тактику ПВО, но этого явно недостаточно. Пора начинать воздействовать технически на спутники США и НАТО. А Вашингтон и Брюссель участвующие в убийстве мирных граждан должны осознавать, что их действия ведут прямиком к ядерной войне.