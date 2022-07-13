ТК «Рыбарь»: ВСУ всерьёз, открыто готовят наступление на Николаевско-Криворожском участке фронта

Аргументы Недели → Армия 13+

13 июля 2022, 15:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Украинское командование ведёт подготовку наступления на Николаевско-Криворожском участке фронта, причём делается это открыто, без применения каких-либо ухищрений и военной хитрости. Такой подход к военному планированию и подготовке военных действий не может не настораживать. Принять это всё за чистую монету, сославшись на то, что ВСУ командуют клинические идиоты – было бы по меньшей мере не благоразумно. А этому ТК «Рыбарь» стоило бы не углубляться в темы, о которых его писаки не имеют ни малейшего представления.

«Рыбарь» с удивлением отмечает, что укры подтягивают на линию фронта артиллерию и боеприпасы. В район Новоалександровки прибыли подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ, которые, похоже, должны разбавить совсем небоеспособных новобранцев. По чести говоря, если это так, то командование ВСУ допускает непоправимую ошибку.

Перемешивать боеспособные и небоеспособные войска – самое что ни на есть бестолковое решение, какое только может зародиться в голове самого тупого вояки. Новобранцы будут только мешать опытным бойцам в наступлении. И это приведёт к ещё большей неразберихе, чем та, которую вероятно запланировало военно-политическое руководство Украины, принимая решение бросить в прорыв совершенно необученных солдат и неслаженные в боевом отношении войсковые формирования. Такое «перемешивание» даст эффект в оборонительном бою, но никак не в наступлении.

ТК «Рыбарь» сообщает о переброске подразделений РСЗО HIMARS и гаубиц М777в Николаев и Кривой Рог. Тот же источник сообщает о выводе части войск ВСУ из-под Донецка и перенаправлении их на южный сектор украинского ТВД. Так же сообщается, что 60-я и 63-я пехотные бригады ВСУ, чьи позиции находятся в Белой Кринице, Осокоровке и Нововоронцовке - поставлены ПТРК NLAW. Опять же, непонятно почему на это делается акцент, поскольку данное вооружение скорее необходимо для обороны, чем для наступления.

Поступают данные о ротации украинских войск, но, опять же, информация носит какой-то бестолковый характер. Мол, «на передовых позициях 28-й омбр и 60-й опбр корпуса резерва ВСУ для отдыха личного состава и поддержания морального состояния проводится ротация военнослужащих». Выходит так, что пару солдат оттуда, пару оттуда выводят в тыл, а их заменяют непонятно кем. Обычно ротация ведётся войсковыми частями и соединениями. А здесь какая-то чепуха выходит.

Так же ТК «Рыбарь» информирует о ведении артиллерийского огня по позициям российских войск. Мол, это тоже часть подготовки к наступлению. На самом деле то, о чём вещает этот ТК, скорее похоже на так называемый беспокоящий огонь, наличие которого ровным счётом ни о чём не говорит, кроме того, что противник, его применяющий, явно не хочет наступать.