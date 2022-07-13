Российские истребители сбили в воздушном бою два украинских самолёта: штурмовик и фронтовой бомбардировщик

Аргументы Недели → Армия 13+

13 июля 2022, 13:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Дальняя авиация ВКС РФ отработала высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев, уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка». Похоже, для намеченного наступления украинскому командованию придётся ещё искать новобранцев. Кроме того, в пункте временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады, в восточной части всё того же Николаева, уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники.

Далее, в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны. Пять боевиков убиты на месте, ещё 10 - захвачены в плен.

За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе Северска, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.

Неплохо за прошедшие сутки поработала фронтовая и армейская авиация в купе с ракетными войсками и артиллерией. Поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Берусь предположить, что счёт от «сумрачного жнеца» на этот раз перевалил за тысячу.

Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: штурмовик Су-25 фронтовой бомбардировщик Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один – МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, ещё один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны. Также, средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплексов, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники.

Анализируя потерю украинскими войсками техники, можно дать примерное число утраты в живой силе.

По самолётам будем брать с коэффициентом 1,5 = 370; по вертолётам коэффициент 2,5 = 342; по ЗРК с коэффициентом 5 = 1770; по бронетехнике с коэффициентом 3 = 1350; по РСЗО с коэффициентом 4 = 2976; по артиллерийской составляющей с коэффициентом 5 = 15 725; к автомобилям примем коэффициент 2 = 8 384. Складываем = 30 917. Полученная сумма – это примерно одна треть от реальных безвозвратных потерь ВСУ и других украинских силовых структур. В результате высвечивается серьёзное число = 92 751. От сюда и драконовские меры, применяемые украинскими властями при мобилизации. И ещё, складывается впечатление, что украинское военно-политическое руководство намерено гробит свою армию и добивается столь большого числа потерь в живой силе. Может быть Зеленский за что-то мстит украинцам?