Украинские диверсанты подготовили поджог урожая пшеницы на территории РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

12 июля 2022, 15:02

Фото: Соцсети

На пшеничных полях сельские жители находят самодельные конструкции с закреплённой на них линзой, для поджога пшеницы от солнечных лучей. Такой изуверский подход к террористической деятельности не может не шокировать. Для защиты от украинских диверсантов и террористов необходимо предпринимать срочные жестокие меры.

Уничтожение в огне урожая может сопровождаться возгоранием сельскохозяйственной техники, построек и жилья, с угрозой для жизни российских граждан. Такие конструкции могут устанавливать как диверсанты, прибывшие в Рос сию под видом беженцев, так и местные последователи укро-нацистской идеологии. Попытка поджечь урожай — это только первый шаг.

Необходимы срочные меры по выявлению и ликвидации этих диверсантов. Для борьбы с ними придётся увеличивать штат правоохранителей и создавать новые специализированные структуры. Кроме того, необходимо привлекать граждан-добровольцев или дружинников. На борьбу с этим злом должен встать весь народ и конечно же под руководством профессионалов, чтобы особо ярые не наломали дров. Кара должна постигнуть только врагов, и чтобы не было оправданий мол: «лес рубят – щепки летят». Невиновные не должны стать жертвами очередной кампанейщины.