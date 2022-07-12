В России завершаются работы над гиперзвуковой ракетой – убийцей авианосцев

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12 июля 2022, 12:16

Фото: Соцсети

ТАСС сообщило о том, что в России создаётся гиперзвуковая баллистическая противокорабельная ракета морского базирования с дельностью действия около 4000 км. Её уже окрестили - «Змеевик».



Ссылаясь на свои два источника, близкие к военно-промышленному комплексу РФ, ТАСС информирует о создании в России гиперзвуковой ракеты - убийцы авианосцев.

Из слов одного из них - следует: «Баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно». Он также пояснил, что данный боеприпас предназначен для уничтожения надводных целей, в первую очередь — авианосцев. Кроме того, стало известно, что «Змеевик» относится к тому же классу ракет, что и китайские DF-21D и DF-26.