Блогеры решили подсчитать потери ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

11 июля 2022, 15:28

Фото: Соцсети

Сразу несколько телеграм-каналов опубликовали предположительные потери ВСУ на полях сражений. Однако их данные хоть и внушительны, но - выглядят сильно заниженными.

По информации нескольких телеграм-каналов пропавшими без вести числятся около 7200 украинских военнослужащих. Число убитых солдат ВСУ оценивается от 50 тыс. до 70 тыс. Информации по раненым даже приблизительной - нет. Согласитесь числа внушительные, однако они явно занижены. Достаточно вспомнить реакция американских военных, когда они не досчитались 200 тыс. украинских военнослужащих.