Аргументы Недели → Армия 13+

11 июля 2022, 15:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Украинское командование концентрирует войска между Баштанкой, Снигирёвки и Николаевом и южнее Кривого Рога для наступления на Херсонском направлении. Создавая этот Кулак Генштаб ВСУ планирует прорыв на территорию Крыма. Но, к пущему удивлению, в его состав входят бригады территориальной обороны, а не заявленный корпус стратегического резерва или, хотя бы какая-то его часть. Впрочем, под видом бригад фолькс-штурма командование может собрать на вышеуказанном направлении боеспособные соединения своего оперативного резерва, если таковые у него вообще есть.

ТК «Рыбарь» сообщает, что на Криворожский участок фронта прибыли подкрепления теробороны. Активизировалась разведка ВСУ в этом секторе украинского ТВД. Ведётся агитационная и пропагандистская работа среди личного состава украинских террбатов.

Накануне с гастролями выбежал в Днепропетровскую область 8 июля главный комик всея Незалежной, он же по совместительству - президент Украины, речь идёт о несравненном мастере чёрной сатиры и такого же юмора Владимире Зеленском. Он провел совещание с командным составом ВСУ. Кроме того, стало известно, что ближе к передовой создаются полевые пункты боепитания. Артиллерийским подразделениям ВСУ подвозят снаряды. Ведётся радиоперехват переговоров российских войск.

В свою очередь российские канониры отработали по скоплениям войск противника в Николаеве, Зеленодольске, Большой Костромке, Белой Кринице, Осокоровке, Калиновке, Киселевке, Любомировке, Кобзарцах, Червоной Долине, Широком, Партизанском, Котлярово, Посад-Покровском, Прибугском.

Судя по всему, российское командование внимательно следит за приготовлениями ВСУ к наступлению на Юге. Правда затишья перед бурей на этом секторе ТВД пока нет. Впрочем, всё может начаться и без затишья. Вопрос только в том – кто реально будет наступать?