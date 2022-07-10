Готов ли Китай к полному возврату Тайваня под свою юрисдикцию

Аргументы Недели → Армия 13+

10 июля 2022, 09:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Планы Китая в отношении Тайваня - временно мятежной территории, которую надлежит вернуть под полный контроль Пекина, в последнее время всё активнее обсуждаются в СМИ и блогосфере. Стоит отметить, то Москва считает Тайвань территорией КНР без всяких оговорок.

Многие российские и китайские эксперты считают, что сейчас - самое подходящее время для КНР окончательно решить тайваньский вопрос в свою пользу. Фон для этого оптимальный. США и НАТО, по сути, увязли в войне против России как экономической, так и гибридной (уже давно перешедшей в свою самую острую фазу). Сил у альянса и у Вашингтона на ещё одно столь масштабное противостояние – вряд ли хватит. Телеграм-канал «Чайна арми» подчеркивает, что Пекин многому учится, анализируя обстановку, развивающуюся на Донбассе. Скажу откровенно, просто наблюдением со стороны, суть происходящего познать невозможно. Пекину стоило бы воспользоваться случаем и организовать боевую практику для своих командиров и элитных подразделений в ведении реальных боевых действий. Думаю, Москва в такой малости бы ему не отказала.

В такой практике множество плюсов: китайские военные смогли бы попрактиковаться в ведении боевых действий с образчиком американской армии (ВСУ в последнее время строились по образу и подобию ВС США и обучались американскими инструкторами). Кроме того, у НОАК нет опыта ведения больших войн как позиционных, так и маневренных.

И ещё, очень важно, чтобы армия воевала постоянно, иначе она становится не боеспособной и неповоротливой во всех отношениях. К примеру, на Украине сейчас под видом наёмников воюют спецназовцы из Штатов, Британии, Франции, Германии, Израиля и других стран. По сути, это боевая учёба для ВС этих государств. То есть, военно-политическое руководств данных стран пользуется моментом для повышения своих знаний о противнике, а также с целью подготовки специалистов, имеющий углублённое представление о противнике.

Китай, упуская такую возможность, сильно теряет в той ценнейшей части боевой подготовки своих войск, которая связана со знаниями организации, вооружении, тактике вероятного противника и его морального восприятия поля боя.

Вернёмся к тайваньской проблеме. ТК «Чайна арми» («ЧА») считает, что в её решении НОАК может рассчитывать на «Эффект внезапности», позволяющий застать противника врасплох и воспользоваться имеющимися у армии преимуществами. «Тайвань, не Украина, до него от материковой части Китая рукой подать. Лучше всего это делать в то время, когда все мероприятия противника находятся на стадии приготовления к возможному конфликту», - подчеркивает ТК «ЧА». Берусь оспорить эту точку зрения. Поскольку США уже используют свои спутниковые и авиационные средства разведки, для слежений за НОАК – «эффекта внезапности» достичь не получится.

Конечно же ВМС Китая способны не только блокировать остров, но и высадить на него свой десант, успеху действий НОАК конечно же поспособствуют условия, когда Штаты имеют на глазах деградирующего в ментальном смысле верховного главнокомандующего и откровенно слабую политическую верхушку, увлечённую с головой ситуацией на Украине. Однако рассчитывать на лёгкую победу всё же не стоит. Да, обстоятельства могут сложиться так, что ВС Тайваня вообще не окажут никакого сопротивления НОАК, но данную ситуацию ни в коем случае нельзя делать базовой и даже предположительной при планировании военных действий.

ТК «ЧА» подчёркивает: «Пекину уже сложно переубеждать тайваньское руководство во главе с президентом Цай Инвэнь, которая, как и Зеленский находится под полным контролем Вашингтона и будет исполнять только его желания. В этой связи ожидаем, что на начальном этапе операции НОАК предпримет скрытную заброску диверсионно-разведывательных групп для ликвидации или захвата руководства острова. Попутно пойдет переброска военной техники и личного состава для чего будут использоваться гражданские суда Ro-Ro, которые очень часто привлекались в этих целях в рамках учений в 2021 году. Однозначно, будут перебрасываться подразделения морской пехоты и подготовленные формирования сухопутных войск Восточного и Южного командований из состава 72-й, 73-й, 74-й Армий НОАК».

То есть, получается (по мнению ТК «ЧА»), что командование НОАК начнёт с гибридных военных действий, в которых бесспорно будет участвовать и уже созданная на Тайване агентурно-диверсионная сеть КНР, а также формирования, которые будут создаваться из лиц сторонников объединённого Китая. Но, стоит учитывать, что данная стратегия является повторением действий вермахта перед вторжением и в начальной фазе вторжения на территорию СССР в 1941 году. Да, тогда она была эффективна. Но, не факт, что США не ведут подготовку к таком варианту начала освобождения Тайваня силами НОАК.

ТК «ЧА» считает, что китайское командование сделает упор на применение ракетных комплексов для уничтожения как сухопутных, так и морских целей и это справедливо. Авиацию не стоило бы сразу бросать в бой пока система ПВО/ПРО противника не уничтожена или хотя бы не подавлена. В дальнейшем за работу возьмутся авианесущие ударные корабельные группы и дальняя авиация ВВС НОАК с активным использованием спутниковой группировки как в ракетной, так и в авиационной фазах огневого поражения важнейших военных целей противника. Однако подчеркну ещё раз, технически китайские Вооружённые силы готовы для ведения войны как против США, так и против их союзников на тихоокеанском ТВД, но, отсутствие военной практики может сыграть не на пользу НОАК и привести к большим потерям в начальной фазе войны, пока ВС КНР на всех уровнях от тактических до оперативных и стратегического не перестроятся под возникшие боевые реалии.