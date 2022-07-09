Украинские диверсанты начали активно действовать на территории РФ

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9 июля 2022, 13:31

Фото: Соцсети

Телеграм-каналы сообщают о попытке проведения диверсии в Брянской области и сохранении жёлтого уровня террористической опасности в Курской области. Ранее начальник военной разведки ВСУ Буданов заявлял о намерении организовать террористические действия группами украинских ССО на территории России.

В Брянской области совершена попытка диверсии на железнодорожных путях в Унечском районе на перегоне Робчик-Песчанка.

Прямо перед грузовым составом сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего были повреждены стёкла кабины машиниста – иных разрушений или пострадавших нет, сообщил Александр Богомаз. В настоящее время на месте работают спецслужбы.

Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 23 июля, сообщил губернатор.

Похоже главный штатный украинский террорист Буданов решил слов на ветер не бросать. Не пора ли нашим спецслужбам разобраться с этим укронацистом и его подчинёнными? Там много сил не понадобится, судя по его тонкой шейке и тщедушному тельцу, одного удара хватит по голове, чтобы он отдал Богу душу.