Конашенков: российские истребители уничтожили в воздушном бою два украинских штурмовика

Аргументы Недели → Армия 13+

9 июля 2022, 13:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В близи населенного пункта Березнеговатое Николаевской области под огнем российских средств дистанционного поражения оказались позиции 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ. В результате, было уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники. Забавляет практика присваивания батальонам номеров, как это принято у нас только начиная с полкового уровня.

Близ Зеленодольска Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо» (запрещён в России). Уничтожено более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники. Снова открываем счёт убитым укронацистам: 75 плюс 40 = 115 или около того. Более того, авиация ВКС РФ атаковала артдивизион 72-й мехбригады ВСУ близ Соледара, уничтожив до 30 % личного состава и большую часть артиллерийских орудий. Прибавим к счёту от костлявой ещё около 30 «немцев» (так наши сейчас называют укронацистов).

Около Часова Яра российская авиация разнесла в пыль ангар, до отказа забитый 155-мм гаубицами М777 и здесь же ещё около 30 «немцев» отправились в мир иной.

Минобороны указывает, что ВСУ вообще несут очень ощутимые потери на всех направлениях. Кроме того, в украинских войсках процветает дезертирство. Командование ВСУ в Харькове продолжает практику комплектования боевых формирований уголовниками, которых для этих целей освобождают из мест заключения. Эта же участь постигла 127-ю бригаду территориальной обороны.



За минувшие сутки хорошо поработали фронтовая и армейская авиация ВКС РФ в купе с ракетными войсками и артиллерией.

Под губительным огнём оказались 22 командных (КП) и командно-наблюдательных пункта (КНП), в том числе: в близи от Нововоронцовки (Днепропетровская область) КНП 98-го батальона 108-й бригады, КП 16-й механизированной бригады в районе Покровского Донецкой Народной Республики. Под огнём наших летчиков и канониров оказались «немецкие» артиллерийские орудия, развёрнутые на огневых позициях в 72-х пунктах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117-ти пунктах, включая два места сосредоточения иностранных наемников около Харькова. Похоже ВСУ опять потеряли не менее тысячи бойцов только убитыми.

Кроме того, российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов близ Першетравневого Днепропетровской области, Висунска Николаевской области, Бахмутского и Северска Донецкой Народной Республики. Также было сожжено дотла хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области.

Пилоты российских фронтовых истребителей Су-35с и МиГ-31бм сбили в воздушном бою два украинских штурмовика Су-25 над Березнеговатым и Червоной Долиной Николаевской области. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники.