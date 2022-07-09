Очередное наступление ВСУ на Херсон захлебнулось едва начавшись

Аргументы Недели → Армия 13+

9 июля 2022, 12:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ атаковали позиции ВС РФ в пунктах Посад-Покровское и Степовая Долина. Россияне встретили во всеоружии «немцев» (так сейчас российские военные и ополчение Донбасса) называют украинских вояк, что, впрочем, недалеко от истины, поскольку оные прославляют как нацистскую германию, так и своих коллаборационистов, обагривших свои руки кровью советских граждан. Они также давно ментально – немцы, тем более что ВСУ структурно созданы по образу и подобию войск НАТО, как и немецкая армия.



По данным всезнающего телеграм-канала «Рыбарь» оперативно-тактическое командование ВСУ «Юг» бросило в наступление на Посад-Покровское и Степовую Долину части 28-й отдельной моторизованной и 59-й отдельной мотопехотной бригад, а также нескольких сводных рот. Вся эта «несметная силища» оказалась под огнём российской артиллерии и понесла немалые потери.

Забавляет факт формирования сводных рот. Это означает, что в одном низовом подразделении взводного или более низкого уровня могли оказать люди ранее незнакомые. Такую толпу бросать в атаку ну никак нельзя. Это всё равно, что послать их на верную смерть. Перед тем как направить подразделение в бой помимо индивидуальной подготовки каждого солдата проводится сколачивание воинского коллектива или как говорят военные – слаживание на взводном и ротном уровнях, как минимум. А тут сводная рота. Ранее в военной практике предполагали использование сводных полков, ну очень редко – о сводных батальонах.

Но, о сводных ротах – я слышу впервые. Если это обычная практика для ВСУ, то их дальнейшая участь незавидна. Впрочем, это и так следует из стратегии Киева, направленной на заваливание фронта трупами своих солдат. Было бы понятно, если бы ВСУ жертвовали личным составом для сдерживания противника на дальних рубежах и тем самым выигрывали время для подготовки свежих боеспособных войск. Но, этого не происходит. На передовой перемалывается всё: и прежняя кадровая армия, и новые резервы, которые не успевают пройти даже ускоренный цикл боевой подготовки.