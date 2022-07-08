Китайский военачальник Ли Цзочэн объяснил американскому генералу Марку Милли, что НОАК в состоянии накостылять Пентагону

Аргументы Недели → Армия 13+

8 июля 2022, 16:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Переговоры двух военачальников: члена Центральной военной комиссии Китая Ли Цзочэна и председателя объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли прошли почти заочно, то есть по современным средствам связи. Судя по всему, решил американец показать превосходство американского оружия над китайским и получил достойный ответ. В реальности ВС США не являются силой способной победоносно воевать против таких противников, как Россия и Китай. Точнее ВС США в состоянии только проиграть войну таким противникам.

В частности, Ли Цзочэн доходчиво объяснил американскому генералу, что: «в нынешней ситуации обе армии должны поддерживать взаимное уважение, объективную позицию, еще больше укреплять диалог, управлять рисками и развивать сотрудничество, а не преднамеренно создавать конфронтацию, провоцировать проблемы и исключать друг друга; у Китая нет места для компромиссов по вопросам, касающимся основных интересов страны. Китай требует, чтобы США соблюдали принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике, прекратили обращение вспять истории, военный сговор между США и Тайванем и не влияли на китайско-американские отношения и стабильность в Тайваньском проливе; НОАК решительно будет защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

В продолжение разговора, хочу отметить, что ВС США вообще не имеют опыт войны против сильного противника. В добавок к этому, технологический уровень вооружений РФ и КНР сейчас по многим позициям превосходит то, чем располагают американские военные. Так, что шансы у Пентагона на военный успех в противостоянии с РФ и КНР сводится даже не к нулю, а к минус бесконечности.