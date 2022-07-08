ТК «Миротворец»: американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина исчезнет с карты мира

Аргументы Недели → Армия 13+

8 июля 2022, 14:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил: «Если продолжить снабжать Украину оружием, то страна может исчезнуть с политической карты мира». Однако именно США накачивают её оружием. Возможно, ликвидация Украины входит в планы Вашингтона.

Макгрегор раскритиковал страны Запада и, особенно, Австралию за военную помощь Киеву. «Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира», - сказал он. Но, вот беда, по сравнению с тем, что Америка переправляет на Украину, австралийские посылки – капля в море. Что касается распада Украины или прекращения её дальнейшего существования, как независимого государства – это уже наполовину свершившиеся факт. Киев находится под внешнем управлением Вашингтоном с 2014 года. Речь о независимости Украины уже не идёт, а её распад и возвращение исконно российских земель в состав РФ – это вопрос времени.

На фоне того, что стран членов НАТО заканчиваются запасы советской военной техники, оружия и боеприпасов, США судорожно начинают искать возможность закупить всё то же самое для Украины, но уже не у членов НАТО. Берусь предположить, что в ближайшее время Вашингтон обратиться к Индии, Египту и другим странам владеющим советским военными образцами.