США попросили Россию признать их стороной конфликта на Украине?

Аргументы Недели → Армия 13+

8 июля 2022, 13:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Вашингтон обратился с просьбой к Москве признать задержанных на Украине американских наемников - комбатантами, об этом сообщил замглавы МИД РФ Рябков. Складывается очень сложная ситуация, в связи с этим. Американцы, по сути, просят признать их стороной вооружённого конфликта на Украине.

Совершено очевидно, что янки даже не включают мозг, когда обращаются с такими просьбами в адрес Москвы. Здесь речь не о том, что в таком случае на американских наёмников бы распространялась Женевская конвенция. По сути, Вашингтон практически официально признаёт своё участие в боевых действиях против России. Что дальше? Развитие этой информации до состояния открытого вооружённого конфликта между США и РФ? А затем, ядерная война – между двумя державами, обладающим самыми мощными ядерными арсеналами в мире? Судя по тенденции, пик противоречий между Москвой и Вашингтоном придётся на период, когда на вооружение в РВСН РФ начнут поступать «Сарматы». Янкам всё же стоит помнить, что преимущество в ядерных вооружениях на стороне России, а в перспективе разрыв в пользу РФ ещё увеличится.