Только за сутки, на 8 июля ВС РФ уничтожили около 1000 украинских военнослужащих?

Аргументы Недели → Армия 13+

8 июля 2022, 13:05

Фото: Соцсети

В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны близ Очакова Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Также близ Николаева поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны. В результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники. Об этом с хода брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, стало известно, что высокоточным оружием морского базирования уничтожены две мобильные пусковые установки берегового ракетного комплекса «Harpoon», доставленные из Великобритании. Это произошло близ населенного пункта Лимана в Одесской области. Кстати, Минобороны РФ опубликовало архивные документы о проведении наступательной операции РККА, в результате которой был освобождён от нацистов русский город Одесса.

Вернёмся к событиям наших дней. МО РФ сообщает, что в результате высокоточного удара ВКС России в Краматорске уничтожены: две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150-ти националистов. В населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов, плюсуем к этому 6 уничтоженных экипажей по три человека в каждом.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема Донецкой Народной Республики. Оценить сколько погибло украинских канониров в этом случае – сложно. Возьмём усреднённую цифру. Арифметика простая, четыре артиллерийских батареи – 24 расчёта по пять человек в каждой, скажем, потери составили около четверти штатной численность – это около 30 канониров. И среди экипажей 24-х РСЗО потери возможны от 18 и более человек.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156-ти районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области. Ну что ж, здесь интуитивные подсчёты вообще невозможны. Но, судя по тенденции вновь за сутки ВСУ потеряли около или свыше 1000 военнослужащих только убитыми. Российская армия работает по классике, в данном случае по Клаузевицу. То есть, уничтожает армию противника физически, что является залогом грядущей сокрушительной победы. Исчерпав человеческий ресурс, киевская хунта будет вынуждена капитулировать, точнее – бежать куда глаза глядят, по рекомендации Рамзана Кадырова.

Вновь радуют победами в воздушных боях наши лётчики. МО РФ сообщает, что фронтовые истребители Су-35с ВКС России сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Вопрос в том – как долго Киев сможет пополнять парк своих ВВС за счет стран НАТО и тех государств, не входящих в альянс, что дали согласие продать Пентагону для Киева свои самолёты советского образца.

И в финале цитируем Конашенкова, осветившего обую статистику потерь ВСУ в технике и вооружениях. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса,3964 танков и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники. Утрата ВСУ в живой силе, вероятно, не освещается, чтобы не шокировать общественность ошеломляющими цифрами.