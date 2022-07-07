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Аргументы Недели Армия 13+

ВСУ гонят на фронт не долечившихся раненых, США скупают советскую военную технику по всему миру

, 12:54

ВСУ гонят на фронт не долечившихся раненых, США скупают советскую военную технику по всему миру
Фото: Соцсети

Телеграм-каналы сообщают о том, что ВСУ направляют на фронт своих раненых солдат, не давая им пройти курс реабилитации. Это обусловлено тем фактом, что украинские войска несут огромные потери на передовой и уже в подразделениях ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава.

По сообщениям Минобороны РФ в некоторых подразделениях ВСУ в ходе недавних и ныне текущих боев выбито до 60% личного состава, а есть и такие формирования, где осталось менее 10% солдат от штатного списка. Однако не стоит забывать, что Киев продолжает подготовку так называемого корпуса стратегического резерва, обучение его соединений и подразделений проводится не только на территории Украины, но и за рубежом. В Пентагоне принято решение продолжать снабжать Украину вооружениями и техников советского образца. Поскольку у стран НАТО их запал заканчивается американцы намерены скупать советскую военную технику и оружие: самолёты, вертолёты, танки, БМП, бронетранспортёры, артиллерию и другое в странах, не входящих в НАТО по всему миру. Кстати, Индия намерена списать значительную часть своего танкового парка это более тысячи Т-72 и часть самолётов своих ВВС также советского образца. Наверняка приобретением этого металлолома заинтересуются американцы.

ВСУ гонят на фронт не долечившихся раненых, США скупают советскую военную технику по всему миру

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