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Аргументы Недели Армия 13+

Десант ВМСУ попытался высадиться на Змеином и установить знамя, чем это закончилось

, 12:15

Десант ВМСУ попытался высадиться на Змеином и установить знамя, чем это закончилось
Фото: Соцсети

Десант недобитых военно-морских сил Украины произвёл попытку высадится на острове Змеиный, чтобы только установить жовто-блокытный прапор. То ли они слишком долго возились с этой, казалось бы, простой задачей, то ли российская авиация была значительно проворнее своих оппонентов. В результате попытка обозначить своё присутствие на острове украинцам не удалась.

Примерно в районе пяти чесов утра немногочисленный украинский морской десант подошёл по воде к острову на неназванном количестве неупомянутых плавсредств. Скорее всего подплыли они на надувных моторных лодках. Задача у них была – проще не придумаешь – установить украинский флаг, таким образом обозначить принадлежность Змеиного.

Как только незадачливые бойцы ВМСУ высадились на берег в воздухе над островом послышался гул двигателей российского боевого самолёта. Затем группа украинских морпехов оказалась под огнем его поражающих средств. Часть бойцов упала тут же замертво. Остальные погрузились на лодку и отбыли в спешке восвояси. Нет информации о раненых украинских вояках, вероятно их товарищи бросили умирать на острове.

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