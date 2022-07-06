Украинские спецслужбы начали расследование по фактам продажи России вооружений западных образцов

Аргументы Недели → Армия 13+

6 июля 2022, 20:28

Фото: Соцсети

Для начала СБУ проверит информацию о продаже украинскими военными россиянам французских самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Телеграм-канал «Иди и смотри» указывает, что речь идёт не только об этом частном случае. Такие факты касаются и других современных западных вооружений, переданных США и их союзниками по НАТО – Киеву.

Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы распространили информацию о том, что украинские военные продали две французские САУ CAESAR россиянам по $120 тысяч за единицу (при рыночной стоимости в 7 млн. дол. за установку).

Расследование начатое СБУ касается не только этого факта. Отмечается, что и другие образцы современного западного вооружения могли быть проданы украинскими военными российской стороне.

В СБУ сообщили: «На неделе уже назначены выезды на «передок» оперативников. Есть несколько версий, среди которых использование каналов ГУР по обмену пленных». Ну что ж, после столь откровенной и, по сути, достаточной информации официальное подтверждение Киева о продаже военными чинами (возможно и достаточно высокопоставленными) ВСУ вооружений и техники противнику – не нужно, здесь и так всё ясно.

Кстати, есть предположение, что СБУ лишь имитирует процесс расследования. Если это так, значит и у спецслужб Незалежной – рыльце в пушку.