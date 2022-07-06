Грузии предоставят статут кандидата в члены ЕС, если она вступит в войну с Россией

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6 июля 2022, 20:04

Фото: Соцсети

Грузия гарантированно получит статус кандидата на вступление в ЕС уже в декабре, если вступит в войну с Россией, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает ТК «Срочные новости».

Похоже ЕС оказывает беспрецедентное давление на Грузию, желая заставить её начать вооружённый конфликт с Россией во что бы то ни стало. Прохожее Европе мало воевать до последнего украинца. Она готова воевать с Москвой и до последнего грузина. Короче ставки для кандидатов в Евросоюз повышаются, теперь уже мало просто русофобии, нужна кровь, да так чтобы текла сильными потоками. Надеюсь, эти потоки в конце концов смоют сам загнивший Евросоюз с его вконец отупевшей властной верхушкой. Справедливости ради стоит сказать, что Кобахидзе выразил надежду, что Грузия в декабре получит статус кандидата без участия в боевые действиях. По его словам, такой конфликт будет губительным для неё.