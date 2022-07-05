Американские военные аналитики дают негативную оценку боеспособности ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

5 июля 2022, 16:51 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Украина несёт неприемлемо большие потери в живой силе (по оценкам янки до 200 человек в день, реально в три -четыре раза больше). Наблюдается недостаток в рядах ВСУ младшего офицерского командного состава из-за перехода до начала СВО на стандарты НАТО. То есть сами янки признают пагубность для ВСУ своего вмешательства в украинское военное строительство.

В США считают: «На начало военной кампании выручали лишь подготовленные бойцы, которые имели опыт после участия в АТО в 2014 году, но в результате со временем их ряды изрядно подчистила российская армия». Новобранцев не успевают обучить хотя бы элементарному уровню, необходимому для солдата.

О недостаче офицерских кадров взводного и ротного звена американские аналитики упомянули, а вот о состоянии сержантского состава не сказано ни слова, похоже здесь дела обстоят ещё хуже. Стоит отметить, что сержантский состав может легко заменить офицеров – командиров взводов. Причём, как показывает практика, выпускники лейтенанты далеко не всегда готовы к командирской деятельности немедленно при получении первой командирской должности. Их становление может затянуться ещё на пару лет после выпуска из военно-учебного заведения.

Отрыв от российской военной школы сыграл с ВСУ злую шутку, которая может проявиться в любой момент и это признают сами американцы, втянувшие украинскую армии в так называемый стандарт НАТО, без предоставления ей сопутствующего оснащения и вооружения. То есть ВСУ зависли где-то на полпути, разрушив всё старое, но не получив нового. Кстати, в российской армии также есть тенденции к слишком необдуманному заимствованию тех или иных западных концепций, тогда как на практике российская военная школа показала полное преимущество над Западной. Еще Александр Васильевич Суворов критиковал Павла Первого за бездумное принятие немецких уставов организации войск и терминов, тогда как у нас есть всё своё – традиционное и соответствующее как современности, как и перспективе. Великий русских полководец говорил: « Нечего нам у немцев перенимать, русские - прусских всегда бивали».