Лондон заявил, что основные боевые действия скоро развернутся на юге Украины

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5 июля 2022, 16:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

О том, что судьба Украины будет решаться в военных событиях на юге рассказал сотрудник аналитического центра Королевского объединенного института Вооруженных сил Великобритании Нил Мелвин, сообщает телеграм-канал «Срочные новости».

В частности, Мелвин (имя говорит о многом) заявил: «Я думаю, что это тактическая победа России, за которую ей пришлось заплатить огромную цену. 60 дней ушло на то, чтобы добиться очень медленного прогресса. Я думаю, что русские могут объявить о какой-то победе, но ключевое военное сражение еще впереди… Именно здесь мы видим, что украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс переместится к Украине, когда она попытается затем начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских».

Не зря практически во всех Голливудских фильмах герои с именем Мелвин – это простачки, этакие незнайки. Но, берусь сделать оговорку, что в данном случае это не простачок, а носитель дезинформации, которая распространяется в интересах ВСУ. В одном он прав, - высказывают сугубо своё мнение. Южное направление имеет главное стратегическое значения для России, возможно – большее, чем Донбасс. Москве важно вернуть под свою юрисдикцию Черноморское побережье от Днепровского лимана до Дуная. Выполнение этой задачи обезопасит как Крым, Черноморский флот и российскую морскую торговлю.

Напоминаю, что именно на территории Николаевской и Одесской областей США и Британия разместили опорные пункты своих сил специальных операций. Порты черноморского побережья, временно принадлежавшего Украине, стали местом паломничества боевых кораблей НАТО. Сейчас там размещаются присланные Западом противокорабельные мобильные ракетные комплексы, РСЗО и артиллерия. Всё это неприемлемо для России. Помимо устранения экзистенциальной угрозы, Москве важно вернуть себе - своё, в том числе Николаевские судоверфи, на которых строились самые крупные надводные корабли в СССР, другие заводы и порты, что обеспечит прежнее присутствие нашей страны в северной части Чёрного моря.

Заявление лондонского чудилки все же стоит принять во внимание. Также есть мнение, что наступление российских войск в Николаевской и Одесской областях поспособствует развитию успеха РФ на Донбассе, поскольку ВСУ будут вынуждены усиливать свои группировки на юге за счёт переброски сил с других участков фронта. Возможно, укронацисты даже примут решение отступить из Донбасса и даже за Днепр, когда российские войска нанесут им сокрушительный удар на Одесском и Криворожском направлениях.