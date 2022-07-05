Основные боевые действия идут в районе Краматорска, на других участках фронта они лишь обозначаются?

Аргументы Недели → Армия 13+

5 июля 2022, 16:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В районе Харькова идут бои у Питомника. ВС РФ нанесли удары по местам дислокации противника в самом Харькове, Прудянке, Циркунах и Петровке. Здесь поддерживается состояние хрупкого баланса несмотря на то, что ВСУ то перебрасывают в Харьков дополнительные силы, то снимают их отсюда для латания дыр на Донбассе. Ситуация складывается так, что обе стороны сосредотачивают основные силы на Краматорском направлении. Похоже, там может состояться генеральное сражение в духе наполеоновских войн. На других участках ТВД, вероятно, происходит лишь имитация б/д.

На Харьковском, Угледарском, Запорожском, Николаевско-Криворожском идут бои средней интенсивности, а также стороны подвергают позиции противника артиллерийскому огню, который носит скорее беспокоящий характер. Основные силы ВС РФ используются на направлении главного удара, там, где обозначился определённый успех, то есть на Славянско-Краматорском направлении.

Судя по всему, происходит следующее: в ответ на сосредоточение российских войск на Краматорском направлении противник начинает снимать свои формирования с других участков фронта и перебрасывать их в Краматорск, Славянск и Бахмут для организации усиленной обороны, а также направлять сюда же резервы из глубокого тыла.

В таких случаях, в соответствии с требованием правил военного искусства, выработанных в середине XX века, должны готовиться и наноситься удары войсками на других направлениях, чтобы дезориентировать противника и не позволить ему организовать мощную оборону перед основными силами своих войск. Если, паче чаяния, на другом участке фронта обозначится успех, туда бросают резервы и развивают наступление на новом направлении с учётом достижения конечных целей общего замысла.



Также, нельзя допускать, чтобы на небольшом пятачке оказались вперемешку войска сразу нескольких войсковых объединений своих сил. Это вносит дезорганизацию в управление. У каждого формирования оперативного уровня должна быть своя, строго определённая зона ответственности, в пределах которой командующие и штабы войсковых объединений инициативно ведут военные действия, не мешая при этом соседям. Так и только так можно предотвратить попадание своих сил под дружественный огонь.

Для усиления того или другого формирования, ведущего боевые действия строго в своей полосе, создаются резервы старшего начальника, которые передаются в оперативное подчинение того или иного командира нижнего звена по необходимости, решением старшего начальника. Важнейшей частью работы старших штабов является организация взаимодействия между соседями, видами и родами войск. Также важна четкая постановка всестороннего обеспечения общевойскового боя на всех уровнях как тактических, так и оперативном, главная нагрузка ложится на тыловые, службы всех уровней, начиная с самого верха.

Стоит взглянуть на ход военных действий на территории Украины в период с ноября 1943 года до финального - Победного аккорда. Были организованы четыре фронта, которые эффективно действовали против немецких войск на южной части общего советско-германского фронта, имевшей общую протяжённость более 4000 км. В этот период Великой Отечественной войны данные восковые объединения во взаимодействии провели ряд великолепных наступательных операций, ставших шедеврами военного искусства. Среди наиболее ярких: Крымская, Корсунь-Шевченковская, Ясско-Кишинёвская, Будапештская операции. Обстановка, сложившаяся к настоящему времени в ходе СВО, похоже, требует обратиться к опыту ВОВ вышеуказанного периода.

Но, сейчас мы наблюдаем сосредоточение главных сил обеих сторон на одном относительно небольшом по площади пространстве в районе Краматорска и Бахмута, а также западнее Донецка. Всё до боли напоминает период наполеоновских войн, когда судьба всей кампании решалась одним или несколькими генеральными сражениями, которые проводились на ограниченной по площади территории без использования широко манёвра на оперативных просторах. При чём, на небольшом участке концентрировались главные силы армий противников.

Если вышеизложенная ремарка справедлива, то, как в наполеоновские времена, так и сейчас основной урон будет наносить артиллерия (в современной ситуации к ней присоединится штурмовая авиация), дальняя и фронтовая авиация может бить только по операционным линиям и тылам противника по той причине, что войска сторон находятся в близком соприкосновении. Есть опасность ударить по своим. Отметим, что на стороне ВС РФ более чем 10-кратное преимущество в артиллерии. То есть, намечающееся лобовое столкновение больших масс войск на небольшом пространстве - в принципе не выгодно для ВСУ. Почему же Киев явно и намеренно идёт на него?

Возможно, делается расчёт на какой-то неожиданный шаг. То есть, украинская армия, однозначно, имеет некоторый резерв в ствольной и реактивной артиллерии, ударных БПЛА, а также в тактических ракетных комплексах, который она задействует сразу весь, используя точные спутниковые и авиационные разведывательные данные, получаемые от американских кураторов. Для этого весь вышеуказанный резерв с максимально возможным количеством боекомплектов должен быть выведен скрытно на огневые позиции, расположенные так, чтобы от одновременно огня всех наличествующих у ВСУ средств был нанесён максимальный урон российским войскам. То есть, сами позиции должны быть оптимально рассредоточены (чтобы избежать потерь от контрбатарейной работы противника) и связаны в единую сеть управления, также общая система огня должна быть выверена, более чем скрупулёзно.

Задача российской разведки вовремя выявить такого сорта подготовку противника к боевым действиям и не дать ему возможность доставить на фронт ни артиллерию в купе с ТРК, ни боеприпасы. Арсеналы ВСУ должны уничтожаться заблаговременно, на сладах или в ходе перемещения ж/д эшелонами, колоннами автотранспорта. Перевозить небольшими партиями столько большой объём вооружении и боеприпасов ВСУ не сможет. Однако и мелким транспортам ВСУ необходимо со стороны низовых тактических групп ВС РФ уделять посильное внимание. Если предполагаемое генеральное сражение на Донбассе всё же состоится российская армия должна быть готова к преследованию противника, нельзя ни в коем отпускать неприятеля, как это делалось ранее. Пока он не сложил оружие, его надлежит уничтожать беспощадно. Для организации эффективного преследования оперативному начальнику необходимо иметь под рукой резервы, свежие силы, поскольку участвовавшие в генеральном сражении уставшим войскам стоит предоставить отдых. В ходе преследования, не стоит обольщаться тем, что неприятель бежит, необходимо уделять очень серьёзное внимание организации разведки и управления своими войсками, использованию всего спектра средств дистанционного поражения, чтобы избежать засад и огневых мешков со стороны противника. Нужно быть готовым к любым неожиданностям. Однако пагубна не только недооценка врага, но и его переоценка. Современные средства наблюдения и разведки позволяют командующим и штабам получать в значительной степени достоверные данные в режиме реального времени, но всё же - интуиция полководца по-прежнему имеет большое значение.